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    زلزال في محافظة قونيا التركية

    ٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٥‎:٣٦]

    إسطنبول، 31 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة قونيا التركية.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية ان الهزات الارضية وقعت في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش على عمق 6.99 كيلو متر عن سطح البحر ومركزه يقرب من قضاء مرام لولاية قونيا التركية.

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