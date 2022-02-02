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    المغرب يطلق مشروع لبناء مصنع لانتاج اللقاحات

    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٥‎]

    باكو، 2 فبراير (أذرتاج)

    أعلن المغرب، 27 يناير، إطلاق مشروع لبناء مصنع لإنتاج اللقاحات، ومن بينها اللقاحات المضادة لكورونا، على أن يبدأ إنتاجه، نهاية يوليو المقبل.

    وأفادت وكالة الأنباء المغربية بأن الملك محمد السادس ترأس في منطقة بن سليمان، قرب الدار البيضاء، حفل إطلاق أعمال بناء المصنع، الذي يهدف في أفق عام 2025 إلى تعبئة المواد النشطة وتصنيعها لأكثر من 20 لقاحا ومنتجا للعلاجات الحيوية، من ضمنها 3 لقاحات مضادة لكوفيد-19، لم يتم تحديدها بعد.

    ومن المنتظر أن يبدأ المصنع بإنتاج العبوات التجريبية لهذه اللقاحات في 30 يوليو المقبل.

    وتبلغ كلفة المشروع ما بين 400 و500 مليون يورو، وهو عبارة عن شراكة بين الدولة ومستثمرين مغاربة، على أن تواكبه الشركة السويدية "ريسيفارم"، وفق المصدر نفسه، حسبما افادت "سكاي نيوز عربي".

    ويهدف المشروع خصوصا إلى "تغطية أكثر من 70% من احتياجات المملكة وأكثر من 60% من احتياجات القارة الإفريقية" في أفق العام 2025.

    وتتوزع أنشطة المشروع بين "إنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد"، وفق الوكالة.

    وتراهن المملكة على تطعيم 80% من سكانها البالغ عددهم نحو 36 مليونا، لكبح انتشار الفيروس.

    وشملت الحملة 23 مليون شخص حتى الآن تلقوا جرعتي لقاح، حسب وزارة الصحة.

     

    AZERTAG.AZ :المغرب يطلق مشروع لبناء مصنع لانتاج اللقاحات
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