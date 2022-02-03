إسطنبول، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج) وقع زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ان الهزات الأرضية وقعت على عمق 13 كيلومترا تحت سطح البحر. وقع الزلزال بالقرب من منطقة غازي باشا بمحافظة أنطاليا التركية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر المتوسط

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده