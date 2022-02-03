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    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر المتوسط

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]

    إسطنبول، 3 فبراير / شباط، (اذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) ان الهزات الأرضية وقعت على عمق 13 كيلومترا تحت سطح البحر.

    وقع الزلزال بالقرب من منطقة غازي باشا بمحافظة أنطاليا التركية.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر المتوسط
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