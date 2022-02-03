الرئيس التركي يقوم بزيارة رسمية الى أوكرانيا

اسطنبول، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا اليوم في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره فولوديمير زيلينسكي.

أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريح للصحفيين في مطار إيسنبوغا في أنقرة قبل زيارته لأوكرانيا.

وتطرق الرئيس رجب طيب أردوغان إلى التوترات في المنطقة وأكد دعوة بلاده جميع الأطراف في الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ضبط النفس والحوار من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وأشار الرئيس التركي الى أن برنامج زيارته إلى كييف سيتضمن عقد الاجتماع العاشر للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، لافتا أن اليوم يصادف الذكرى الـ30 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية التركية الأوكرانية، ما يضفي أهمية أخرى للزيارة.

وأوضح أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم سيترأسان لاحقا اجتماع المجلس الاستراتيجي.

وأضاف: "سنستعرض خلال اجتماعاتنا علاقاتنا الثنائية. كما سنتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة المدرجة في جدول أعمالنا المشترك. وسنعزز الأرضية التعاقدية لعلاقاتنا عبر توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات".

وذكر رجب طيب أردوغان أن تركيا قطعت في علاقاتها مع أوكرانيا شوطا طويلا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والصناعات الدفاعية.

ولفت أن بلاده استضافت العام الماضي أكثر من مليوني زائر من أوكرانيا رغم جائحة كورونا، محطمة بذلك رقما قياسيا جديدا.

قال الرئيس إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 60 بالمئة السنة الماضية مقارنة بعام 2020، لتبلغ 7.5 مليارات دولار مؤكدا تقدمهم بخطى ثابتة نحو الهدف المتمثل بـ10 مليارات دولار.

وأعرب عن ثقته أن اتفاقية التجارة الحرة المزمع توقيعها خلال الزيارة ستسرع الوصول إلى هذا الهدف.