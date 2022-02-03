مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف
AzerTAg.az
٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥]
كييف، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)
التقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقرينته السيدة الأولى يلينا زيلينسكايا مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان في قصر مارينسكي بالعاصمة كييف.
أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعرض أمام حرس الشرف.
وثم عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين.
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