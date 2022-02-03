  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف

    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٤٥‎]

    كييف، 3 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    التقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقرينته السيدة الأولى يلينا زيلينسكايا مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة أردوغان في قصر مارينسكي بالعاصمة كييف.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعرض أمام حرس الشرف.

    وثم عُزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

     

    AZERTAG.AZ :مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٠]
    الرئيس التركي يقوم بزيارة رسمية الى أوكرانيا
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٢]
    "مكَّة في قلب العُلُوم" ..مؤتمر دولي يناقش 100 بحث بجامعة أُمِّ القُرى الثلاثاء المقبل
    ٠٣.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥‎]
    زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب البحر المتوسط
    ٠٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٠٥‎]
    المغرب يطلق مشروع لبناء مصنع لانتاج اللقاحات
    مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف مراسم استقبال رسمية لرئيس تركيا في كييف