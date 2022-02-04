أمريكا تخصص 10 ملايين دولار لبرنامج إشراك الشباب في أوزبكستان

باكو، 4 فبراير (أذرتاج)

خصصت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 10 ملايين دولار الى أوزبكستان في إطار البرنامج الخماسي لإشراك الشباب وتنمية ريادة الاعمال بين الشباب.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لسفارة الولايات المتحدة الامريكية في أوزبكستان ان البرنامج يشمل إشراك التلاميذ واشتغالهم بريادة الاعمال بعد الدرس وزيادة دور التلاميذ المعوقين في مجالات الشغل.

جاء في البيان ان المجالس الامريكية للتعليم الدولي ستدرس احتياجات سوق العمل خلال 5 أعوام خلال فترة تنفيذ المشروع وستقوم بالمراقبات وستساهم في إقامة علاقات بين الشركات الخاصة والهيئات الحكومية.