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    700 مليون يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان في العام الماضي

    ٠٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٠٣]

    باكو، 5 فبراير (أذرتاج)

    نفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 22 مشروعا استثماريا بقيمة 700 مليون يورو في أوزبكستان في العام الماضي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاستثمارات والتجارة الأوزبكية ان المشاريع تشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية وتنمية ريادة الاعمال الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

    جاء في البيان ان البنك يخطط تنفيذ 11 مشروعا كبيرا بقيمة اجمالية تبلغ 838 مليون يورو للاقتصاد الاوزبكي خلال هذا العام. ستشمل هذه المشاريع تطبيق التقنيات الموفرة للطاقة، مكافحة عواقب التغير المناخي وحماية البيئة المحيطة وغيرها من المجالات.

    يذكر ان 106 مشروع بقيمة 2.8 مليار يورو حققت في أوزبكستان في فترة تعاونها مع البنك حتى الآن. و48 في المائة منها يشمل القطاع الخاص.

    AZERTAG.AZ :700 مليون يورو حجم استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أوزبكستان في العام الماضي
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