ارتفاع حالة الاصابة بكوفيد 19 في العالم الى اكثر من 390 مليون شخص

باكو، 5 فبراير، (اذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 390 مليون شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع مليونين و938 الف و249 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 391 مليون و202 ألف شخص.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 5 ملايين و743 ألف شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (77 مليونا و496 ألف شخص) وحالات الوفيات من المرض (5 ملايين و743 ألف شخص) في الولايات المتحدة الامريكية حتى الآن.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.