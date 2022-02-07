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    مساعدة إنسانية تركية بحجم 747.7 طن تصل الى أفغانستان

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 7 فبراير (أذرتاج)

    وصل قطار المساعدات الإنسانية التي انطلقت من تركيا الى أفغانستان.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وكالة الكوارث الطبيعية والطوارئ لدى وزارة الداخلية التركية.

    جاء في البيان ان المساعدات الإنسانية بحجم 747.7 طن وصلت الى مدينة هيرات في أفغانستان التي تعاني من سوء المعيشة بسبب ظروف الطقس القاسية.

    AZERTAG.AZ :مساعدة إنسانية تركية بحجم 747.7 طن تصل الى أفغانستان
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    مساعدة إنسانية تركية بحجم 747.7 طن تصل الى أفغانستان مساعدة إنسانية تركية بحجم 747.7 طن تصل الى أفغانستان مساعدة إنسانية تركية بحجم 747.7 طن تصل الى أفغانستان مساعدة إنسانية تركية بحجم 747.7 طن تصل الى أفغانستان