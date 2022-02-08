 الإيسيسكو تشارك في اجتماع المستشارين الاقتصاديين لسفارات الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي بالمغرب

باكو، 8 فبراير (أذرتاج)

شارك الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في الاجتماع العشرين للمستشارين الاقتصاديين لدى سفارات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المعتمدة بالمملكة المغربية، الذي نظمه المركز الإسلامي لتنمية التجارة، اليوم الثلاثاء (8 فبراير 2022) حضوريا في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات التجارة والاقتصاد بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وقد استعرض المشاركون في الاجتماع المستجدات في ميدان التجارة البيئية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتأثير جائحة كوفيد 19 على القطاع الاقتصادي، إلى جانب تقديم برنامج المعارض العامة والقطاعية والمنتديات والندوات واللقاءات الثنائية، التي ينظمها المركز الإسلامي لتنمية التجارة خلال العام 2022.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ اتفاقية نظام الأفضليات التجارية في منظمة التعاون الإسلامي في السياق الإقليمي الجديد، وكذا تقديم شبكة الإعلام التجاري للدول الإسلامية (تاينيك)، والتأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير اقتصاديات الدول الأعضاء. كما تمت الإشادة بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي بمختلف أجهزتها، لدعم الدول الأعضاء الأكثر تضررا من آثار هذه الجائحة.

وشهد الاجتماع، الذي شاركت فيه وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية ووفود عن البعثات والهيئات الدبلوماسية، حفل التوقيع على مذكرات تفاهم مع شركاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة.