جورجيا تتهم أرمينيا في الانتحال وتمنع من نقل منتجات الحليب الى روسيا عبر أراضيها

باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

لا تتوصل جورجيا وأرمينيا الى اتفاق حول ملكية اسم العلامة التجارية "ماتسون". منعت جورجيا من نقل منتجات الحليب الخاثر "ماتسون" المصنوعة في أرمينيا الى روسيا عبر أراضيها.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الجورجية أن اسم "ماتسوني" قد تم تسجيله كمؤشر جغرافي لجورجيا. وهو اسم منتج حليب خاثر جورجي أيضا. قام الجانب الجورجي بتسجيل هذا الاسم كمؤشر جغرافي له عام 2012 بينما أكد الاتحاد الأوروبي نسبة هذا المؤشر الى جورجيا عام 2014. لكن أرمينيا انتحلت هذا الاسم وخرقت كل القواعد والمبادئ المتعلقة بهذا.

اما الجانب الأرميني فيدعي انه قدم احتجاجه بسبب تسجيل اسم ماتسوني الى الاتحاد الأوروبي والهيئات المعنية لجورجيا، لكن هذا الاحتجاج لم يلفت اليه الانتباه.

قال المنتجون أرمينيا انهم لم يتلقوا حتى الآن أي احتجاج بشأن اسم المنتج. لكنهم اضطروا الى تصدير منتجاتهم الى روسيا تحت اسم "اليوغورت (الزبادي) الجبلي الأرميني".

يقول الجانب الجورجي ان منتجي الحليب في أرمينيا انتحلوا أسماء "سولوغوني" و"جوجخيلا" وغيرهما من المنتجات الجورجية ويسعون الى تصديرها كمنتجات ارمينية.