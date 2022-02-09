أعضاء اتحاد وكالات السفر التركية يزورون ناخجوان في شهر مايو

إسطنبول، 9 فبراير، (أذرتاج)

قام وفد يضم المدير التنفيذي العام لمكتب السياحة الأذربيجاني فلوريان زنغستشميد ونائبه بهروز اصغروف ومستشار رئيس وكالة السياحة الحكومية الأذربيجانية كنعان قولوزاده بزيارة الى اتحاد وكالات السفر التركية على هامش معرض شرق المتوسط الدولي للسفر والسياحة المنعقد في اسطنبول وعقدوا اجتماعات.

افادت وكالة اذرتاج انه في الاجتماع الذي حضره جميع قادة اتحاد وكالات السفر التركية وبمن فيهم رئيس هيئة الإدارة فيروز باجليكايا نوقشت مسائل التعاون بين البلدين الشقيقين في تطوير الأنشطة السياحية.

خلال الاجتماع، من المقرر أن يزور وفد تركي بمشاركة أعضاء اتحاد وكالات السفر التركية ناخجوان في شهر مايو من هذا العام.

يذكر أن بلدنا يمثله ممثلو وكالة السياحة الحكومية ومكتب السياحة الأذربيجاني في المعرض الدولي الخامس والعشرين بجناح وطني.

كما شاركت في الجناح خمس شركات سياحة محلية ومجموعة فنادق وشركة طيران أذربيجان.