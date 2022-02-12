جورجيا وامريكا تبحثان الوضع في المنطقة
AzerTAg.az
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
باكو، 12 فبراير (أذرتاج)
التقى نائب رئيس الوزراء الجورجي وزير الخارجية داود زالكالياني مع السفيرة الامريكية في تبيليسي كيللي دقنان.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في بيان لوزارة الخارجية الجورجية.
كما ورد في البيان ان الطرفين ناقشا الوضع الإقليمي ومسائل الامن وكذلك الأوضاع حول أوكرانيا.
كذلك شهد اللقاء بحث الحوار الأمريكي الروسي حول المسائل الأمنية والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الامريكية وشركائها في هذا السياق.
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