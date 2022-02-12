إعلان ساعة انطلاق فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى لعام 2022

باكو، 12 فبراير (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن روزنامة 2022 للاتحاد الدولي للسيارات ان سباق فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى سيبدأ في الساعة الثالثة ظهرا في 12 يونيو.

سينظم سباقان حران في الساعة 15:00 و18:00 في 10 يونيو.

سيأتي السباق الحر الثالث في اليوم التالي، أي في 11 يونيو في الساعة 15:00 بينما تأتي مرحلة التصنيف في الساعة 18:00.

سيكون موسم 2022 الأضخم في تاريخ الفورمولا واحد عبر 23 سباقًا، وسينطلق في 20 مارس في البحرين وينتهي بعد ثمانية أشهر في الـ 20 من نوفمبر في أبوظبي.