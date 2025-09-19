انطلاق التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد

باكو، 19 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت في باكو التجارب الحرة الثانية لجائزة أذربيجان الكبرى ضمن بطولة الفورمولا 1.

ويشارك في السباق 10 فرق يضم كل منها سائقَين، حيث يتنافسون على حلبة باكو البالغ طولها 6 كيلومترات خلال مدة ساعة واحدة.

يذكر أن سائق فريق "مكلارين" لاندو نوريس البريطاني فاز بالمركز الأول وفي منافسة رياضية حماسية في التجارب الحرة الأولى.