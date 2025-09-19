سائق مكلارين يسجل أفضل نتيجة في التجارب الحرة الثالثة في باكو

باكو، 20 سبتمبر، أذرتاج

أُقيمت التجارب الحرة الثالثة في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.

وشارك في الجولة 10 فرق يضم كل منها سائقَين.

وفي منافسة رياضية حماسية، فاز سائق مكلارين بالمركز الأول بينما حل سائق ريد بول ماكس فيرستابين في المركز الثاني فيما جاء سائق مكلارين الآخر أوسكار بياستري في المرتبة الثالثة.

وكان سائق مكلارين لاندو نوريس قد سجل أفضل نتيجة في التجارب الحرة الأولى.

يذكر أن سائق فريق مكلارين لاندو نوريس البريطاني فاز بالمركز الأول في التجارب الحرة الأولى في منافسة رياضية حماسية وسائق فيراري لويس هاميلتون في التجارب الحرة الثانية.

كما يقام اليوم سباق الفورمولا 2 السريع في الساعة 14:15 ما تعقبه إقامة الجولة التأهيلية للفورمولا 1 الساعة 16:00 عصرا.