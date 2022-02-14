الرئيس التركي يصل دولة الإمارات في زيارة رسمية

إسطنبول، 14 فبراير، (أذرتاج)

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة رسمية الى الامارات العربية المتحدة تلبية لدعوة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

افادت وكالة اذرتاج ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بتصريح للصحفيين في مطار أتاتورك قبل زيارته للإمارات.

قال الرئيس أردوغان إن حقبة جديدة بدأت في العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والإمارات 8 مليارات دولار، نحو 5.5 مليار منها تشكلها الصادرات التركية لهذا البلد.

تولت شركات المقاولات التركية تنفيذ 141 مشروع في الإمارات حتى اليوم، تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، وأن الإمارات تعد عاشر أكبر سوق خارجي لقطاع المقاولات التركي.

من ناحية أخرى، نوه الرئيس أردوغان أن الإمارات بدورها لديها استثمارات هامة في تركيا.

وذكر أن اقتصادي البلدين ذي طبيعة متممة لبعضهما وأن الامكانات الحقيقية أكبر بكثير من الأرقام الحالية.

ولفت إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة مع مستثمرين بارزين في الإمارات.

وأكد أن من أهداف الزيارة، اتخاذ خطوات من شأنها احراز تقدم في العلاقات في مجالات عديدة، من النقل إلى التكنولوجيا، ومن الصناعات الدفاعية إلى الصحة والزراعة والثقافة والتعليم.

ومن المنتظر أن توقع تركيا والإمارات خلال الزيارة 12 اتفاقية في مجالات الاستثمار والتجارة والدفاع والنقل والزراعة والصحة.

وسيتبادل الجانبان خلال الزيارة التي ستشمل لقاءات ثنائية وموسعة وجهات النظر حول الأحداث الإقليمية والدولية على أساس العلاقات الثنائية، فضلا عن إحلال السلام والاستقرار والحفاظ عليهما.