الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا في 9-10 مارس
AzerTAg.az
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٣١]
باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)
سيقوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة إلى تركيا في الفترة ما بين 9-10 مارس.
افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة التلفزيون التركية "ت ر ت" ان المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين ونائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجهان إلى القدس وإسرائيل في الفترة ما بين 16-17 فبراير للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:١٤]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٣٤]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٤٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٥٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٤٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٠٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٠٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٦]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:١٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [٢١:٢٤]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
٠٥.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٥]
٣١.٠١.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٤٩]
٠٩.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٠١]
١٠.٠١.٢٠٢٢ [١٢:١٥]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٢٠]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:١٢]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٠٥]
١٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٤١]
١٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٣:٥٤]
١٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:١٨]
١١.٠٢.٢٠٢٢ [١٩:٤٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٥٦]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٣٢]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
١٥.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك