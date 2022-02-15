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    الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا في 9-10 مارس

    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [٢٠:٣١]

    باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

    سيقوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة إلى تركيا في الفترة ما بين 9-10 مارس.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة التلفزيون التركية "ت ر ت" ان المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين ونائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجهان إلى القدس وإسرائيل في الفترة ما بين 16-17 فبراير للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا في 9-10 مارس
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