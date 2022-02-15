الرئيس الإسرائيلي يزور تركيا في 9-10 مارس

باكو، 15 فبراير، (أذرتاج)

سيقوم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بزيارة إلى تركيا في الفترة ما بين 9-10 مارس.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة التلفزيون التركية "ت ر ت" ان المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين ونائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجهان إلى القدس وإسرائيل في الفترة ما بين 16-17 فبراير للقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.