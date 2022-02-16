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    وزراء الخارجية الأوروبية يناقشون الوضع في البوسنة والهرسك

    ١٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٣٦]

    باكو، 16 فبراير (أذرتاج)

    سيناقش وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي الوضع السياسي في البوسنة والهرسك في 21 فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الازمة السياسية العميقة في البوسنة والهرسك ستناقش في اجتماع بروكسل. كذلك سيبحث الوزراء في موضوع أوكرانيا أيضا.

     

    AZERTAG.AZ :وزراء الخارجية الأوروبية يناقشون الوضع في البوسنة والهرسك
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    وزراء الخارجية الأوروبية يناقشون الوضع في البوسنة والهرسك