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    قرية "توغ" المحررة من الاحتلال الأرميني في محافظة خوجاوند في صور

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [٠٩:٤٢]

    AZERTAG.AZ :قرية "توغ" المحررة من الاحتلال الأرميني في محافظة خوجاوند في صور
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