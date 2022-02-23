وزير الطاقة القطري: لا توجد دولة واحدة يمكنها أن تحل محل إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي إن بلاده تريد تلبية طلبات الاتحاد الأوروبي لإمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال، لكن معظم صادرات قطر مرتبطة بالفعل بعقود طويلة الأجل.

وأضاف "لا توجد دولة واحدة يمكنها أن تحل محل إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا"، مشيرا الى أنه لا يمكن النقل إلا نحو 10% إلى 15% من عقود الغاز الطبيعي المسال LNG إلى أماكن أخرى.