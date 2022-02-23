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    بلدة آغ أويوق في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني في صور

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]

    AZERTAG.AZ :بلدة آغ أويوق في محافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني في صور
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