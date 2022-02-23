  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    السفير: العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد طفرة حقيقية

    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]

    باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

    صرح السفير/ عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية في باكو، بأن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد طفرة حقيقية خلال الأشهرة القليلة الماضية، من خلال سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وذلك بدءاً من انعقاد جولة المشاورات السياسية في يونيو 2021 بالقاهرة، ثم زيارة وزير الثقافة الأذربيجاني إلي القاهرة في أوائل ديسمبر 2021 ومقابلته مع وزيرة الثقافة المصرية، فضلا عن لقاءه بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الذي أكد علي أن أذربيجان تعد نموذج للتعايش. كما قام أوائل فبراير الجاري وفد برئاسة نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز والمفتي بجمهورية أذربيجان بزيارة للقاهرة للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان السفير المصري أضاف أن رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ستقوم بزيارة لأذربيجان خلال الفترة من 24 إلي 27 فبراير الجاري لتترأس الوفد المصري خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني وللمشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الأذربيجاني المنعقد علي هامش أعمال اللجنة. نوه في هذا الصدد أن الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة والمنتدي يبلغ أكثر من 60 عضو، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القاهرة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع أذربيجان على مختلف الأصعدة.

    كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك علي مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين فمن المقر إطلاق خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ في مارس 2022، بالإضافة إلي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المصري إلي

    باكو.

    AZERTAG.AZ :السفير: العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد طفرة حقيقية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:١٠]
    السفارة الأذربيجانية في مصر تكشف عن التراث الحضاري المدمر في أراضي أذربيجان
    ٢٣.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٣٥‎]
    الرئيس إلهام علييف: هذا الإعلان يرتقي بالعلاقات بين أذربيجان وروسيا الى مستوى التحالف
    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٣]
    تويفو كلار: عقدنا اجتماعات جوهرية في أذربيجان
    ٢٢.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٠٦]
    الرئيس الأذربيجاني: ثمة ديناميكية تجارية حسنة بين أذربيجان وروسيا
    السفير: العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد طفرة حقيقية