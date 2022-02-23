السفير: العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد طفرة حقيقية

باكو، 23 فبراير (أذرتاج)

صرح السفير/ عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية في باكو، بأن العلاقات المصرية الأذربيجانية تشهد طفرة حقيقية خلال الأشهرة القليلة الماضية، من خلال سلسلة من الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، وذلك بدءاً من انعقاد جولة المشاورات السياسية في يونيو 2021 بالقاهرة، ثم زيارة وزير الثقافة الأذربيجاني إلي القاهرة في أوائل ديسمبر 2021 ومقابلته مع وزيرة الثقافة المصرية، فضلا عن لقاءه بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الذي أكد علي أن أذربيجان تعد نموذج للتعايش. كما قام أوائل فبراير الجاري وفد برئاسة نائب رئيس إدارة مسلمي القوقاز والمفتي بجمهورية أذربيجان بزيارة للقاهرة للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

أفادت وكالة أذرتاج ان السفير المصري أضاف أن رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ستقوم بزيارة لأذربيجان خلال الفترة من 24 إلي 27 فبراير الجاري لتترأس الوفد المصري خلال انعقاد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني وللمشاركة في منتدي رجال الأعمال المصري الأذربيجاني المنعقد علي هامش أعمال اللجنة. نوه في هذا الصدد أن الوفد المصري المشارك في أعمال اللجنة والمنتدي يبلغ أكثر من 60 عضو، بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه القاهرة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع أذربيجان على مختلف الأصعدة.

كما أكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الحراك علي مستوي العلاقات الثنائية بين البلدين فمن المقر إطلاق خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ في مارس 2022، بالإضافة إلي الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية المصري إلي

باكو.