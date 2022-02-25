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    مولدوفا تعلن حالة الطوارئ

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]

    كيشينو، 25 فبراير، (أذرتاج)

    أعلنت مولدوفا حالة الطوارئ لمدة 60 يوما بسبب هجوم القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان مولدوفا أصدرت قرارا في اجتماع البرلمان المنعقد اليوم في 24 فبراير.

    AZERTAG.AZ :مولدوفا تعلن حالة الطوارئ
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