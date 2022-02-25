وزير الصحة الأوكراني: 57 قتيلا أوكرانيا و169 مصابا جراء العملية العسكرية الروسية

كييف، 25 فبراير، (أذرتاج)

قتل 57 اوكرانيا وأصيب 169 شخص جراء العملية العسكرية الروسية.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الصحة الأوكراني فيكتور لياشكو.

قال الوزير إن العاملين في المجال الصحي يعملون على مدار الساعة.