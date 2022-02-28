  • الرئيسية
    • / الذاكرة الدموية

    الذاكرة الدموية


    الاتحاد العربي للإعلام العربي: الإبادة الجماعية في خوجالي ستظل وصمة عار في تاريخ الإنسانية

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٤٨]

    باكو، 28 فبراير (اذرتاج)

    أصدر الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني بيانا بمناسبة الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في مدينة خوجالي مستذكرا تلك الجريمة التي ستظل وصمة عار في تاريخ الإنسانية.

    أكد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ أن العالم لم ولن ينسى مشاهد القتل والدمار على يد القوات الارمينية مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة الغائبة والانتصار لحقوق الشهداء والضحايا.

    وأشار الصواغ الى ان هذه الاحداث المأساوية تشكل إبادة جماعية مكتملة الأركان لافتا الى ان الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني يتبنى القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية ويقدم كل أوجه الدعم الممكنة لوصول الحقائق الى العالم والوقوف الى جانب جمهورية أذربيجان وحقوقها المشروعة.

    AZERTAG.AZ :الاتحاد العربي للإعلام العربي: الإبادة الجماعية في خوجالي ستظل وصمة عار في تاريخ الإنسانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٠:٣٢]
    براغ: حفلة موسيقية تأبينية بمناسبة ذكرى مجزرة خوجالي
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
    دقيقة حداد إحياء لذكرى ضحايا مذبحة خوجالي
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٢:٥‎٩]
    سفير أذربيجان بالمغرب: لم ولن ننسى شهداءنا ضحايا الإرهاب الأرميني
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١٣]
    وسائل الاعلام العراقية تكتب عن الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في خوجالي
    الاتحاد العربي للإعلام العربي: الإبادة الجماعية في خوجالي ستظل وصمة عار في تاريخ الإنسانية