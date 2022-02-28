الاتحاد العربي للإعلام العربي: الإبادة الجماعية في خوجالي ستظل وصمة عار في تاريخ الإنسانية

باكو، 28 فبراير (اذرتاج)

أصدر الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني بيانا بمناسبة الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في مدينة خوجالي مستذكرا تلك الجريمة التي ستظل وصمة عار في تاريخ الإنسانية.

أكد رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ أن العالم لم ولن ينسى مشاهد القتل والدمار على يد القوات الارمينية مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة الغائبة والانتصار لحقوق الشهداء والضحايا.

وأشار الصواغ الى ان هذه الاحداث المأساوية تشكل إبادة جماعية مكتملة الأركان لافتا الى ان الاتحاد العربي للإعلام الالكتروني يتبنى القضايا العادلة للشعوب العربية والإسلامية ويقدم كل أوجه الدعم الممكنة لوصول الحقائق الى العالم والوقوف الى جانب جمهورية أذربيجان وحقوقها المشروعة.