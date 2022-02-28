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    الوحشية الارمينية - صور


    قرية قياسلي في محافظة قوبادلي المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١١:٢٤]

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