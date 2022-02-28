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    اقتصاد


    انتاج الصادرات من الشاي

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 28 فبراير، (أذرتاج)

    صدرت 36 طنا من الشاي من البلد خلال شهر يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 267 ألف دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في يناير عام 2020 الماضي 104 طن من الشاي بقيمة 760 ألف دولار.

     

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