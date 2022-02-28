شركة بي بي تبيع حصتها في "روسنفت"
AzerTAg.az
٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥١]
لندن، 28 فبراير، (اذرتاج)
ستبيع شركة بي بي (بريتيش بتروليوم) 19.75 في المائة من حصتها في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت".
أفادت وكالة اذرتاج انه تمثل حصة بي بي البالغة 19.75 في المائة في روسنفت ثلث إنتاج الشركة البريطانية من النفط والغاز وأكثر من نصف احتياطياتها.
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