  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    شركة بي بي تبيع حصتها في "روسنفت"

    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]

    لندن، 28 فبراير، (اذرتاج)

    ستبيع شركة بي بي (بريتيش بتروليوم) 19.75 في المائة من حصتها في شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت".

    أفادت وكالة اذرتاج انه تمثل حصة بي بي البالغة 19.75 في المائة في روسنفت ثلث إنتاج الشركة البريطانية من النفط والغاز وأكثر من نصف احتياطياتها.

    AZERTAG.AZ :شركة بي بي تبيع حصتها في "روسنفت"
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٤]
    إعلان إقامة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية بمقر الإيسيسكو في الرباط
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:١١]
    وزير الصحة الأوكراني: 57 قتيلا أوكرانيا و169 مصابا جراء العملية العسكرية الروسية
    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٢ [١٦:٢٧]
    مولدوفا تعلن حالة الطوارئ
    ٢٤.٠٢.٢٠٢٢ [١٨:٣٥‎]
    تركمانستان في صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية
    شركة بي بي تبيع حصتها في "روسنفت"