اجلاء 2604 مواطن تركي بينهم مواطنو أذربيجان عالقون في أوكرانيا

باكو، 2 مارس، (أذرتاج)

تم اجلاء 2604 مواطن تركي بينهم مواطنو أذربيجان عالقون في مدن كييف وخاركيف وأوديسا وزابوروجي ولفيف الأوكرانية. ويصل اجمالي المواطنين الذين تم اجلائهم الى 8050 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في تغريدة على موقع تويتر.

قال: "تتواصل خطتنا للإخلاء الآمن لمواطنينا".