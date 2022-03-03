تركيا تجلي 404 شخص آخر من رعاياها في أوكرانيا
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
باكو، 3 مارس، (أذرتاج)
أجلت تركيا 404 مواطن آخر من رعاياها في أوكرانيا إثر العملية العسكرية الروسية.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول للأنباء ان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو كتب هذا في تغريدة على "تويتر".
وفقا لكلماته، يصل اجمالي المواطنين الأتراك الذين تم إجلاؤهم الى 8454 شخص.
وأكد تشاووش أوغلو أنه تم إجلاء المواطنين الأتراك من أوكرانيا إلى تركيا في اتجاهات تركيا - بوخارست - وارسو.
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