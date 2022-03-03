  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مولود جاووش أوغلو يحضر اجتماع الناتو

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]

    باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

    سيشارك وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم 4 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية انه من المتوقع أن يناقش الأحداث في أوكرانيا خلال الاجتماع.

    وسيعقد جاووش أوغلو خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع بعض نظرائه.

    AZERTAG.AZ :مولود جاووش أوغلو يحضر اجتماع الناتو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
    تركيا تجلي 404 شخص آخر من رعاياها في أوكرانيا
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
    اجلاء 2604 مواطن تركي بينهم مواطنو أذربيجان عالقون في أوكرانيا
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٣٠]
    اليونسف تخصص 102.5 مليون دولار للقطاع الصحي في أوزبكستان
    ٢٨.٠٢.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]
    شركة بي بي تبيع حصتها في "روسنفت"
    مولود جاووش أوغلو يحضر اجتماع الناتو