مولود جاووش أوغلو يحضر اجتماع الناتو

باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

سيشارك وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم 4 مارس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية انه من المتوقع أن يناقش الأحداث في أوكرانيا خلال الاجتماع.

وسيعقد جاووش أوغلو خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع بعض نظرائه.