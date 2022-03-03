مولود جاووش أوغلو يحضر اجتماع الناتو
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
باكو، 3 مارس، (اذرتاج)
سيشارك وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم 4 مارس.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية انه من المتوقع أن يناقش الأحداث في أوكرانيا خلال الاجتماع.
وسيعقد جاووش أوغلو خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع بعض نظرائه.
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