قطعة من الصاروخ تصطدم بسطح القمر
AzerTAg.az
٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
باكو، 4 مارس (أذرتاج)
سوف تصطدم قطعة من الصاروخ المنحرف بالجانب البعيد من القمر أي بفوهة Hertzsprung اليوم في الساعة 16:25بتوقيت باكو و في الساعة 12.25 مساءً بتوقيت جرينتش.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الحادث هو المرة الأخرى التي تصطدم فيها قمامة كونية بسطح القمر. من المحتمل انه جزء من مهمة Chang’e 5-T1 الصينية التي تأرجحت حول القمر في عام 2014.
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