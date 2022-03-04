  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    قطعة من الصاروخ تصطدم بسطح القمر

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]

    باكو، 4 مارس (أذرتاج)

    سوف تصطدم قطعة من الصاروخ المنحرف بالجانب البعيد من القمر أي بفوهة Hertzsprung اليوم في الساعة 16:25بتوقيت باكو و في الساعة 12.25 مساءً بتوقيت جرينتش.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الحادث هو المرة الأخرى التي تصطدم فيها قمامة كونية بسطح القمر. من المحتمل انه جزء من مهمة Chang’e 5-T1 الصينية التي تأرجحت حول القمر في عام 2014.

    AZERTAG.AZ :قطعة من الصاروخ تصطدم بسطح القمر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
    عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٧]
    مولود جاووش أوغلو يحضر اجتماع الناتو
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢٣]
    تركيا تجلي 404 شخص آخر من رعاياها في أوكرانيا
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٤٠]
    اجلاء 2604 مواطن تركي بينهم مواطنو أذربيجان عالقون في أوكرانيا
    قطعة من الصاروخ تصطدم بسطح القمر