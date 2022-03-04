قطعة من الصاروخ تصطدم بسطح القمر

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

سوف تصطدم قطعة من الصاروخ المنحرف بالجانب البعيد من القمر أي بفوهة Hertzsprung اليوم في الساعة 16:25بتوقيت باكو و في الساعة 12.25 مساءً بتوقيت جرينتش.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا الحادث هو المرة الأخرى التي تصطدم فيها قمامة كونية بسطح القمر. من المحتمل انه جزء من مهمة Chang’e 5-T1 الصينية التي تأرجحت حول القمر في عام 2014.