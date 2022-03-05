تسجيل أكثر من 8 آلاف وفاة من كورونا في العالم خلال اليوم الماضي

باكو، 5 مارس، (اذرتاج)

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 8 آلاف وشخص خلال اليوم الماضي ليصل عدد الوفيات الإجمالي الى 6 ملايين و9 آلاف و304 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع مليون و646 الف و471 حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 443 مليون و707 ألف و485 شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة (266 ألف و838 شخص) في كوريا الجنوبية وحالات الوفيات من المرض (1454 شخص) في الولايات المتحدة الامريكية خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 80.8 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (42.9 مليون شخص) والبرازيل (28.9 مليون شخص) وفرنسا (22.9 مليون شخص) وبريطانيا العظمى (19.1 مليون شخص) وروسيا (16.7 مليون شخص) وألمانيا (15.5 مليون) وتركيا (14.2 مليون شخص).