  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الخطوط الجوية التركية تعلّق بعض الرحلات الى إسطنبول

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 9 مارس (أذرتاج)

    علقت شركة الخطوط الجوية التركية بعض الرحلات الى إسطنبول بسبب الظروف الجوية الممطرة وغير المناسبة المخططة في 10 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الخطوط الجوية التركية ان بعض الرحلات المخططة من والى مطاري استانبول وصبيحة كوكجان تم تعليقها في 10 مارس.

    تدعو الشركة الركاب للحصول على معلومات إضافية متعلقة بالرحلات في موقعها الرسمي في الانترنت.

     

    AZERTAG.AZ :الخطوط الجوية التركية تعلّق بعض الرحلات الى إسطنبول
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]
    عقد اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الناتو
    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٧:٤٥‎]
    تسجيل أكثر من 8 آلاف وفاة من كورونا في العالم خلال اليوم الماضي
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
    عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
    قطعة من الصاروخ تصطدم بسطح القمر
    الخطوط الجوية التركية تعلّق بعض الرحلات الى إسطنبول