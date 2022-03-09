الخطوط الجوية التركية تعلّق بعض الرحلات الى إسطنبول

باكو، 9 مارس (أذرتاج)

علقت شركة الخطوط الجوية التركية بعض الرحلات الى إسطنبول بسبب الظروف الجوية الممطرة وغير المناسبة المخططة في 10 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الخطوط الجوية التركية ان بعض الرحلات المخططة من والى مطاري استانبول وصبيحة كوكجان تم تعليقها في 10 مارس.

تدعو الشركة الركاب للحصول على معلومات إضافية متعلقة بالرحلات في موقعها الرسمي في الانترنت.