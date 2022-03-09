باكو، 9 مارس (أذرتاج) قال نائب رئيس وكالة السياحة الأذربيجانية كنعان قولوزاده لوكالة أذرتاج ان أولويات الوكالة لهذا العام هي تطوير الإمكانيات السياحية لقره باغ. أضاف ان حوالي مليون سائح يتوقع ان يزوروا قره باغ حتى عام 2025. أشار الى ان الوكالة السياحية اعدت خططا عن تطوير البنية التحتية السياحية في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني، على سبيل المثال في سوقوفوشان ، هادروت وشاهبولاغ.

AZERTAG.AZ : قره باغ قد تستقبل حوالي مليون سائح حتى عام 2025

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