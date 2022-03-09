عقد اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الناتو
AzerTAg.az
٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]
باكو، 9 مارس، (أذرتاج)
سيعقد حلف الناتو اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الدفاع في 16 مارس.
أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع سيعقد عبر الاتصال المرئي.
وسيترأس المؤتمر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.
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