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    عقد اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الناتو

    ٠٩.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٠٢]

    باكو، 9 مارس، (أذرتاج)

    سيعقد حلف الناتو اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الدفاع في 16 مارس.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الاجتماع سيعقد عبر الاتصال المرئي.

    وسيترأس المؤتمر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ.

    AZERTAG.AZ : عقد اجتماع استثنائي لوزراء دفاع الناتو
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