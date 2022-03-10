عقد اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وأوكرانيا في أنطاليا
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٥]
أنطاليا، 10 مارس، (أذرتاج)
عُقد اجتماع بين وزيري خارجية تركيا وأوكرانيا مولود جاووش أوغلو ودميتري كوليبا في أنطاليا.
أفادت وكالة اذرتاج ان الوزيرين اجتمعا في البداية في لقاء ثنائي، ثم حضور الوفدين.
ويأتي اللقاء قبيل الاجتماع الثلاثي المرتقب على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي بين وزراء خارجية تركيا وأوكرانيا وروسيا مولود جاووش أوغلو وسيرغي لافروف ودميتري كوليبا.
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