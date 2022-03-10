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    الجزائر تستضيف موعد القمة العربية في نوفمبر القادم

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٠٩]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    وافق وزراء الخارجية العرب، أمس الأربعاء، على مقترح جزائري بعقد القمة العربية المقبلة يومي 1 و2 نوفمبر القادم بالجزائر.

    جاء ذلك وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اطلعت عليه الأناضول.

    كما جاء في البيان : "تبنى اليوم وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى ال68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة".

     

    AZERTAG.AZ :الجزائر تستضيف موعد القمة العربية في نوفمبر القادم
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