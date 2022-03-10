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    صندوق النقد الدولي يخصص لأوكرانيا مساعدات بمبلغ 1.4 مليار دولار

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٢١]

    باكو، 10 مارس (أذرتاج)

    قرر صندوق النقد الدولي تخصيص مساعدات بمبلغ 1.4 مليار دولار لأوكرانيا.

     

    AZERTAG.AZ :صندوق النقد الدولي يخصص لأوكرانيا مساعدات بمبلغ 1.4 مليار دولار
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