وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الروسي في أنطاليا (فيديو)

أنطاليا، 10 مارس، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة أنطاليا التركية.

أفادت وكالة اذرتاج ان الوزيرين اجتمعا في البداية في لقاء ثنائي، ثم حضور الوفدين.

سيعقد اليوم لقاء ثنائي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا مولود جاووش أوغلو وسيرغي لافروف ودميتري كوليبا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

يعتبر الخبراء الاجتماع الثلاثي أهم حدث في منتدى أنطاليا الدبلوماسي. يتركز حاليا اهتمام المجتمع الدولي بأسره على هذا الاجتماع.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2022/1/16469013861039426326.mp4