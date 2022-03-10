وزير الخارجية الأوكراني: نواصل بذل كل ما في وسعنا من اجل وضع الحد للكارثة في البلد

إسطنبول، 10 مارس، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في مؤتمر صحفي عقب لقاء ثلاثي مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود جاويش اوغلو منعقد على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إن هذا أول لقاء رفيع مستوى بين روسيا وأوكرانيا بعد اندلاع توتر بين الطرفين وارفع شكري على ذلك لتركيا.

وأوضح كوليبا أنني بذلت كل ما في وسعي من اجل حل المشكلة لأن المنطقة جارية فيها الحين الكارثة الإنسانية وسنواصل بذل كل ما في وسعنا من اجل وضع الحد للكارثة في البلد وأنا وطيد الثقة في عقد لقاءات لنا في هذه الصيغة ونستمر اللقاءات لإنهاء هذه الكارثة الواقعة في بلدي.

كما أضاف الوزير كوليبا أننا عاجزون حاليا عن وقف الاصطدامات ولكني أثق في مد يد المساعدة لفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية الى ماريوبول خاصة وإجلاء الأهالي المدنيين.