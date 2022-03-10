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    وزير الخارجية الروسي: نؤيد بجميع الجهود المخططة لحل القضية

    ١٠.٠٣.٢٠٢٢ [١٤:٤٨]

    أنطاليا، 10 مارس، أذرتاج

    قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي في أنطاليا إننا نؤيد بجميع الجهود المخططة لحل القضية ولا بديل للمحادثات وقد تقدمنا باقتراح فتح ممرات إنسانية كل يوم.

    ووصف الوزير لافروف المباحثات الخاصة بأزمة أوكرانيا بمثمرة.

    وابلغ لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد دائما لاجتماع مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الروسي: نؤيد بجميع الجهود المخططة لحل القضية
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