إطلاق النار بين حرس حدود قرغيزستان وطاجيكستان

باكو، 11 مارس، (أذرتاج)

وقع اليوم اطلاق النار على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان.

أفادت وكالة اذرتاج ان دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي لقيرغيزستان أعلنت حدوث تبادل إطلاق النار بين حرس الحدود على حدود طاجيكستان وقيرغيزستان.

جاء في البيان، اندلعت اليوم مناوشات جديدة بين حرس الحدود من قيرغيزستان وطاجيكستان. باشر حرس الحدود الطاجيك برمي الحجارة على السيارات المارة على طول الطريق السريع باتكين - إيسفانا في محلة إيكي - تاش في منطقة باتكين.

واضطر حرس الحدود القرغيزستانيون إلى إطلاق الرصاص في الهواء كتحذير لوقف الأعمال غير القانونية من جانب الجيش الطاجيكي. بعد ذلك تدخلت مفرزة حدودية طاجيكية أخرى في النزاع وأطلقت النار على برج المراقبة حيث كان حرس الحدود القرغيزيون. واستمر تبادل الرصاص نحو 20 دقيقة ولم يسقط قتلى أو جرحى في الجانب القرغيزي.