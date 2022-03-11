وزير خارجية تركيا يلتقي امين عام الناتو
AzerTAg.az
١١.٠٣.٢٠٢٢ [١٣:٣٨]
باكو، 11 مارس (أذرتاج)
التقى وزير خارجية تركيا مولود جاوش اوغلو مع امين عام الناتو ينس ستولتنبرغ في إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الشئون الدولية والعلاقات بين تركيا و الناتو.
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