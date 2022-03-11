مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يستعرض بالرباط أهم برامج المنظمة

باكو، 11 مارس (اذرتاج)

قام المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) بيرلان بيدوليت يوم الخميس 10 مارس 2022 بعقد لقاء تواصلي بسفارة جمهورية كازاخستان بالرباط حيث التقى بعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالرباط، أفادت موقع 365tv.ma.

في بداية اللقاء رحبت سعادة سفيرة جمهورية كازاخستان، السيدة سوليكول سيلوكيزي بالمدير العام للمنظمة وبالحضور الكريم للمشاركة في هذا اللقاء التواصلي للتعرف على اهم البرامج التي تشتغل عليها المنظمة.

ومن جانبه عبر بيرلان بيدوليت عن سعادته لتواجده بالمغرب وبسفارة كازاخستان التي تنظم أول لقاء رسمي بالسفارة منذ افتتاحها، بعد ذلك قدم تشكراته للسفيرة على حفاوة الاستقبال، مذكرا أن الزيارة التي يقوم بها إلى المملكة المغربية تأتي في إطار دعوة من مركز الإسلامي لتنمية التجارة الذي يترأسه المغرب، وكانت مناسبة لزيارة بعض المؤسسات والوزارات للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين المنظمة وعدد من الدول الأعضاء في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض بيدوليت خلال هذا اللقاء أهم البرامج التي تعمل عليها المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي يقع مقرها الدائم في مدينة المآتي بجمهورية كازاخستان، ومجالات اهتمامها، خصوصا فيما يتعلق بصناعة الأغذية الحلال، ومساعدة الدول الأكثر احتياجا في تنمية قدراتها فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي والحيواني.

يذكر أن المملكة المغربية وقعت على النظام الأساسي للمنظمة في 25 فبراير 2021 في جدة. وهذا جعلها الدولة العضو الخامسة والثلاثين في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.