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    درون للاستكشافات تحت الأرض

    ١٢.٠٣.٢٠٢٢ [١٦:٤٣]

    باكو، 12 مارس، (أذرتاج)

    صنع علماء نرويجيون درون باسم "RMF-Owl" للاستكشافات تحت الأرض.

    الدرون الجديد قادر على تجنب الاصطدامات وجسمه القوي مقاوم للضربات.

    سيتم استخدام الجهاز الجديد اثناء الأعمال الخطرة في المناجم ومترو الأنفاق وشبكات الكهوف.

    وفقا لكلمات العلماء، تقوم هذه الدرونات بأعمال البحث والاستطلاع ورسم الخرائط. هذا سيخلص الناس من مخاطر معينة.

    يبلغ طول وعرض الدرون 38 سم ووزنه 1.45 كلغ. يمكن "RMF-Owl" يطير لمدة عشر دقائق دون التشحين.

     

    AZERTAG.AZ :درون للاستكشافات تحت الأرض
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