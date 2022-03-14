كييف، 14 مارس، أذرتاج تعرضت عاصمة أوكرانيا كييف للقصف الصاروخي ليلة 14 مارس وصباحه. قالت إدارة مدينة كييف في بيان إن مصنع انتاج الطائرات أنطونوف تعرض للقصف صباح 14 مارس. كما استهدف مبنى سكني بحي أوبولون وسط كييف العاصمة بصواريخ. معلومات ابتدائية تشير الى مقتل اثنين واصابة 7 مواطنين فيما أنقذ فرق الطوارئ من تحت انقاض المبنى السكني المنفجر نحو 70 شخصا.

AZERTAG.AZ : قتلى جراء تعرض عاصمة أوكرانيا للقصف الصاروخي

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