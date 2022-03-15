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    روسيا تبدأ التدريبات في قاعدتها العسكرية في طاجكستان

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١١:٥‎٩]

    دوشنبه، 15 مارس (أذرتاج)

    بدأت روسيا التدريبات في قاعدتها العسكرية رقم 201.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الاعلام الطاجكية ان التدريبات التي تهدف من خلالها الى تحييد العصابات العسكرية غير القانونية المحتملة.

    يشارك في التدريبات اكثر من ألف عسكري، الى جانب اكثر من 300 معدات عسكرية منها الطائرات والهلكوبترات العسكرية.

    ستستمر التدريبات حتى 18 مارس.

     

    AZERTAG.AZ :روسيا تبدأ التدريبات في قاعدتها العسكرية في طاجكستان
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