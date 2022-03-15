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    وزيرا خارجية تركيا وجورجيا يبحثان قضايا الأمن العالمي

    ١٥‎.٠٣.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]

    تبليسي، 15 مارس، (أذرتاج)

    اجرى وزير الخارجية الجورجي ديفيد زلكالياني مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاووش أوغلو.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية الجورجية أن الطرفين ناقشا الوضع في أوكرانيا وآفاق تطوير العلاقات الثنائية خلال المحادثة.

    كما بحث الجانبان قضايا التعاون والأمن الإقليميين والتأكيد على أهمية الاستقرار في المنطقة.

    وأشاد الجانب الجورجي بوساطة تركيا فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا. أعربا عن ثقتهما في أن الصراع سينتهي قريبا نتيجة لجهود أنقرة.

    AZERTAG.AZ :وزيرا خارجية تركيا وجورجيا يبحثان قضايا الأمن العالمي
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